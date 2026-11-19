A Bahia passou a contabilizar 23 municípios com decretos vigentes de situação de emergência em decorrência das chuvas. Arataca, Iuiú e Rafael Jambeiro foram incluídos na relação, que reúne cidades de diferentes regiões do estado. O Estado mantém as ações de assistência e monitoramento nas áreas afetadas, além do suporte técnico às prefeituras para atendimento à população e recuperação dos danos. A Superintendência de Proteção e Defesa Civil (Sudec) acompanha as ocorrências e orienta os municípios na formalização dos pedidos de reconhecimento pelo Governo Federal da situação de emergência e na solicitação de recursos para ações de assistência e recuperação.

Em Malhada, no Sudoeste baiano, o Corpo de Bombeiros realizou novo sobrevoo para avaliar as condições das comunidades afetadas. O Grupamento de Operações Aéreas (GOA) percorreu as áreas mais atingidas com o prefeito a bordo da aeronave Fênix 01, especialmente localidades que permaneciam sem energia elétrica e sem acesso terrestre.

“O emprego da aeronave permite alcançar áreas de difícil acesso, avaliar os danos e apoiar as equipes que atuam diretamente no enfrentamento dos impactos das chuvas”, afirmou o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA), coronel Aloisio Fernandes.

Com a chegada das equipes de infraestrutura, o GOA suspende os trabalhos operacionais na região nesta quarta-feira e permanece em sobreaviso em Vitória da Conquista, disponível para novo acionamento. Em Malhada, o tráfego na BA-160, entre Julião e Canabrava, permanece liberado após a recomposição dos dois pontos danificados pelas chuvas.

*Apoio aos municípios*

A Sudec orienta as equipes municipais no preenchimento e na inserção de dados no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2ID), plataforma utilizada nos pedidos de reconhecimento federal da situação de emergência e de recursos.

“Nosso objetivo é garantir o suporte técnico necessário às prefeituras, orientando as equipes e auxiliando nos procedimentos do S2ID, para que os processos avancem corretamente e a assistência à população atingida seja fortalecida”, afirmou o superintendente da Sudec, Osny Bomfim.

Os 23 municípios com decretos vigentes são Antônio Cardoso, Arataca, Eunápolis, Ilhéus, Itambé, Itanhém, Iuiú, Jaguaquara, Jussiape, Lajedão, Malhada, Medeiros Neto, Pindobaçu, Porto Seguro, Prado, Queimadas, Rafael Jambeiro, Ribeirão do Largo, Rio Real, Santa Maria da Vitória, Santo Estêvão, Serrinha e Vereda.

*Monitoramento das rodovias*

A Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) acompanha seis ocorrências em rodovias e acessos municipais, incluindo a BA-160. Em Feira de Santana, o rompimento de uma passagem molhada interrompeu o acesso ao distrito de Jaguara. Uma equipe técnica irá ao local para avaliar a via e definir as intervenções.

Na BA-612, entre Candiba e Pilões, o tráfego segue em meia pista. O trecho está sinalizado, e a recuperação depende da estabilização do talude encharcado. Em Sebastião Laranjeiras, a drenagem danificada no povoado de Mato Grosso será recuperada quando as condições climáticas permitirem, sem interrupção do tráfego.

Na BA-503, em Feira de Santana, houve acúmulo de água, sem danos ou bloqueio da circulação. Está em andamento o projeto de ampliação da drenagem. Em Iaçu, a passagem molhada no acesso a Faustino não sofreu danos após ficar submersa, e estão previstas manutenções na pavimentação entre a BA-046 e o povoado.

*Alertas e orientações*

O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) renovou o aviso de Atenção e Alerta para os 417 municípios baianos até quinta-feira (19). Há previsão de chuvas moderadas a fortes, com possibilidade de trovoadas, alagamentos, enxurradas, elevação rápida de rios e deslizamentos em encostas com solo encharcado.

A orientação é não atravessar áreas alagadas ou enxurradas e buscar abrigo longe de árvores, postes e estruturas que possam cair. Em encostas, rachaduras, estalos e inclinação de árvores ou postes exigem a saída do local e o acionamento da Defesa Civil.

As previsões estão disponíveis em https://www.ba.gov.br/inema/boletins. Para receber alertas pelo WhatsApp, o cadastro gratuito pode ser feito em https://www.ba.gov.br/usuario/novo, com o celular atualizado. Situações de risco devem ser comunicadas à Defesa Civil, pelo 199, e aos Bombeiros, pelo 193.