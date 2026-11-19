“Indubitavelmente a Micareta de Feira de Santana é a maior festa popular do interior brasileiro“.

Há 70 anos, o jovem que viria a ser o discutido cineasta baiano Olney São Paulo, vivia em Feira de Santana e participou da Micareta daquele ano de 1956 e sobre ela fez um informativo e elogioso texto que está no livro organizado pelo sobrinho dele, filósofo Yves São Paulo, “Olney São Paulo por ele mesmo”.

Olney foi estudante no refinado Colégio Santanópolis, criador e colaborador de publicações de arte, cultura e informação em Feira de Santana onde viveu parte da juventude. O cineasta estaria completando 90 anos de vida.

No texto tem observações gerais sobre o evento, cita os nomes das Rainhas e Princesas da festa daquele ano e os clubes Feira Tênis e Euterpe. O livro pode ser acessado através do Instagram do organizador. Clique aqui

https://www.instagram.com/yvessaopaulo?dmpr=bWZpMDFxbHQ5eHhn