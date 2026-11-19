Localizada no nordeste da Bahia, a mais de 300 quilômetros de Feira de Santana, a cidade de Uauá recebe nesta quinta-feira (19), a última etapa presencial desta segunda circulação do projeto literomusical “OCORPOÉUMAFOTONOESCURO: poesia e performance”, da poeta e professora feirense Nívia Maria Vasconcellos.

A atividade será realizada no Centro Territorial de Educação Profissional – SSF Sertão do São Francisco II Antônio Conselheiro, a partir das 9h50, com mediação da professora e dançarina Ananda Oliveira. O projeto tem direção de Geovane Mascarenhas e a participação da musicista Dayane Sampaio.

Durante o segundo semestre deste ano, essa ação cultural passou por Feira de Santana, dentro da programação do Flifs, Queimadas e Serrinha, cumprindo o importante papel de levar poesia, música e literatura, entre outras linguagens artísticas para públicos diversos, especialmente estudantes, professores e demais integrantes da rede pública de ensino.

O projeto literomusical “OCORPOÉUMAFOTONOESCURO: poesia e performance” contempla sarau com os estudantes, oficina de declamação, bate-papo com a autora e distribuição de livros, além da performance da artista da palavra Nívia Maria Vasconcellos.

Inspirada nos livros de poesia OCORPOÉUMAFOTONOESCURO e Cãibra de Nó, ambos de Nívia Maria Vasconcellos, a performance aborda temas como memória, violência cotidiana, retrocessos históricos e o amor como ato político. No palco, poesia e música se entrelaçam para pensar o corpo em trânsito, a precariedade dos corpos e o próprio corpo do poema.

Este projeto foi contemplado pelo Edital Circulações Literárias da Bahia 2026 – Ano III, realizado pela Fundação Cultural do Estado / SecultBa através da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (Lei n. 14.399/2022).