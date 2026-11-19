Ontem à noite, após uma chuva forte que caiu sobre Feira, a Rural Elétrica animou o cortejo do bloco Zero Hora que saiu do Camarote da Prefeitura após as “solenidades” da folia serem protocolarmente cumpridas pelo prefeito Zé Ronaldo e pelo representante do governador Jerônimo (que chegou durante o percurso), o secretário de Cultura, Bruno Monteiro, como a entrega das chaves da cidade às “majestades da alegria”.
A partir de hoje à noite, dezenas de trios elétricos, centenas de artistas, milhares de pessoas, trabalhando e se divertindo, vão encher a avenida Presidente Dutra, o principal circuito do carnaval fora de época mais antigo e, pelo menos para os baianos, o melhor do Brasil.
Veja a programação oficial de hoje no circuito Maneca Ferreira:
QUINTA-FEIRA (19)
18h30: John Robert
18h45: Bloco Nelson Mandela
19h: Robyssão
19h20: Djalma Ferreira
19h40: Madina
20h: Claudia Leitte
20h40: Os Clones
21h: Timbalada
21h20: Cia do Kuarto
21h40: Pagode do Segredo
22h: Milsinho Toque Dez
22h40: Simplicidade A+
23h: Dieguinho Estrela
23h20: Rei dos Faixas
23h40: Bloco Pipoca da Cidadania e do Trabalho Decente