O Bloco Tracajá renasce nessa Micareta, diz a manchete do jornal Folha do Estado, que viu esse bloco nascer da irreverência do fotojornalista Reginaldo Tracajá, e lá se vai mais de uma década com bandinha chupa-catarro, sanfona, samba-de-roda e uma série de improvisações na avenida Presidente Dutra que só um carnaval fora de época baiano tem com essa intensidade e bom humor.

Esse ano, o bloco está vendendo as camisas e os pontos de venda são dois bares, uma igreja e os zaps dos organizadores, filho, amigo e do próprio presidente das Organizações Tracajá, Reginaldo Pereira. (Veja abaixo) As camisas oficiais do Bloco Tracajá ( R$ 50 reais preço unitário e R$ 80 reais casadinha).

PONTOS DE VENDA:

Bar do Vital: Rua Boticário Moncorvo, bairro Kalilândia.

Bar do Domingão: Avenida Maria Quitéria (próximo à Rádio Subaé).

Igreja do Renascimento, sítio Ovo da Ema, distrito de Maria Quitéria.

(75) 9 9266-6976 (Reginaldo Pereira)

(75) 9 9806-5910 (Vandercleicio Carvalho)

(71) 9 9230-8402 (Júlio Neto Vaccarezza)