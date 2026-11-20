Nesta quinta-feira (19) o cantor feirense Roberto Kuelho comemorou seu aniversário junto com o público. no palco alternativo Nilton Rasta, administrado pela Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SecultBA). Vestido com as cores do arquipélago de Cabo Verde, o aniversariante, também referenciou o dia da consciência negra que acontece nesta sexta-feira,20.

“A música da Bahia é uma música negra que junta a Bahia com todas as questões diaspóricas, e me vesti de um país africano, nosso lindo arquipélago Cabo Verde, país vizinho, uma cultura tão parecida que fez tão bonito na Copa, trouxe tanta alegria”, afirmou

Com repertório animado, trazendo referências do axé music, merengue, entre outros ritmos, o show agitou o circuito antes da passagem dos trios. “O palco alternativo abriu com chave de ouro a Micareta. As pessoas iam passando, ficando, se envolvendo e todo mundo dançando, curtindo e sendo feliz. É um palco lindo que fica pertinho do público, então tem calor humano tem muita interatividade”, acrescentou Kuelho.

NILTON RASTA – O palco alternativo Nilton Rasta, é uma iniciativa do Governo do Estado, por meio da SecultBA, que propõe a valorização dos artistas locais como peça primordial para a construção da Micareta de Feira de Santana. Este ano, o Governo do Estado homenageia Nilton Rasta, um dos fundadores do Afoxé Pomba de Malê e referência na música como instrumento de identidade e resistência. A agremiação compõe a grade do pranchão.