A Micareta de Feira de Santana de 2027 já tem data definida. A festa será realizada de 18 a 21 de novembro, mantendo o período do feriado do Dia da Consciência Negra. O anúncio foi feito pelo prefeito José Ronaldo de Carvalho na manhã desta terça-feira (24), durante coletiva de imprensa para apresentar o balanço da Micareta 2026, que, pela primeira vez, foi realizada no mês de novembro.

A decisão de manter a festa em novembro foi tomada com base nos resultados positivos da edição deste ano e em uma pesquisa realizada com os foliões no último dia do evento. A maioria dos entrevistados aprovou a mudança no calendário.

De acordo com dados oficiais contabilizados nos portais de acesso ao circuito Maneca Ferreira, mais de 700 mil pessoas participaram dos quatro dias da Micareta 2026.

Saúde e fiscalização Durante os quatro dias de festa, a Secretaria Municipal de Saúde realizou 515 atendimentos nas duas unidades avançadas instaladas no circuito. Desse total, 18 ocorrências foram registradas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

O Procon e a Vigilância Sanitária também intensificaram as ações de fiscalização, com atenção à qualidade dos alimentos comercializados. Produtos com prazo de validade vencido ou considerados impróprios para consumo foram retirados de circulação. Ao todo, foram fiscalizados 2.106 pontos e equipamentos comerciais, além de 2.010 vendedores ambulantes com isopor, 78 barracas de alimentos, oito barracões universitários, seis depósitos de bebidas e quatro veículos de distribuição.

Segurança reforçada A segurança pública contou com um esquema especial durante a Micareta, envolvendo cerca de 10 mil profissionais. A estrutura incluiu cinco mil policiais militares, 700 servidores da Polícia Civil, 200 guardas municipais, quatro viaturas operacionais e dez motocicletas.

O monitoramento também foi reforçado com 300 câmeras, incluindo equipamentos com tecnologia de reconhecimento facial, além de nove portais de abordagem equipados com detectores de metaais.

ecretaria Municipal de Meio Ambiente atuou na fiscalização do descarte irregular de resíduos e na medição dos níveis de decibéis nos trios elétricos e palcos.

Já a limpeza pública, coordenada pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos, mobilizou 280 colaboradores e 17 caminhões. Durante o período, foram recolhidas 64 toneladas de resíduos e outras 14 toneladas de materiais recicláveis. A operação também contou com duas bases de apoio para associações de catadores, beneficiando seis entidades.

A iluminação pública recebeu reforço com a mobilização de 70 colaboradores, instalação de 810 refletores e realização de 65 ligações elétricas para equipamentos públicos.

Programação e estrutura da festa Do axé ao pagode, passando pelo arrocha e pela música eletrônica, a programação reuniu diferentes estilos musicais. Ao todo, foram contratadas pela Prefeitura 98 atrações, das quais 47 artistas eram de Feira de Santana. A estrutura contou ainda com 23 trios elétricos.

Os 19 camarotes instalados ao longo do circuito Maneca Ferreira, na avenida Presidente Dutra, também integraram a estrutura da festa. Desse total, cinco eram institucionais, nove pertenciam a veículos de comunicação e cinco eram privados. O circuito recebeu ainda cinco blocos com atrações. Outra novidade foi a implantação de um sistema de monitoramento dos trios elétricos.

A programação também se estendeu a outros espaços da cidade, com atividades como o Esquenta Micareta Fraga Maia, o Esquenta Micareta Humildes, o Pet Folia, os palcos Jota Morbeck e Luciano Mello, o After Universitário, com DJ Nega Lu e convidados, o Circuito Charles Albert, na Kalilândia, a Micareta Kids e a noite do rock.

Por meio do programa Pérola Negra, a Prefeitura também promoveu o desfile de 18 entidades e blocos afros, em uma iniciativa de incentivo e valorização da cultura afro-brasileira.

Trânsito e mobilidade urbana

A Superintendência Municipal de Trânsito (SMT) mobilizou 103 agentes, oito barreiras fixas, oito motocicletas e quatro viaturas. As equipes também realizaram a escolta diária de 26 trios elétricos.

A mobilidade urbana foi reforçada com a organização de cinco modalidades de transporte: ônibus, táxis, mototáxis, vans e veículos por aplicativo. Foram implantados pontos específicos de embarque e desembarque e disponibilizados 56 ônibus do transporte coletivo.

Inclusão e acolhimento A Micareta também contou com espaços destinados à inclusão e ao acolhimento de públicos específicos. O espaço reservado aos idosos recebeu 236 pessoas, enquanto o espaço destinado às pessoas com deficiência acolheu 325 participantes.

Já o Espaço Criança recebeu 36 crianças, oferecendo assistência, conforto e segurança aos filhos de trabalhadores que atuaram durante a festa. A iniciativa permitiu que mães e responsáveis exercessem suas atividades profissionais com tranquilidade, enquanto as crianças recebiam os cuidados necessários.

Fotos: Silvio Tito