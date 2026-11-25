Até o sábado (28), será realizado o Afro Cena Feira – 1º Festival de Teatro Negro de Feira de Santana, promovido pela SerTão Preto Cia. de Teatro, no Centro Universitário de Cultura e Arte (Cuca), reunindo artistas, grupos e pesquisadores em uma programação dedicada à valorização, difusão e fortalecimento da cultura afro-brasileira e das expressões artísticas negras.

Com uma programação que contempla 14 apresentações artísticas entre espetáculos teatrais, shows musicais e performances, além de oficinas, debates e encontros, o Afro Cena Feira propõe ampliar os espaços de visibilidade e circulação das produções artísticas negras, promovendo intercâmbios culturais e reflexões sobre identidade, ancestralidade, memória, representatividade e resistência.

A abertura do evento, na quarta-feira, contou com uma programação composta exclusivamente por artistas feirenses: recital afro da artista Luma Eduarda, apresentação musical do grupo Samba de Mães, performance de dança afro da professora de dança e coreografa Carmem Silva e a performance teatral afro do ator José Guedes.

Entre os destaques do festival está a participação de Jorge Washington e Leno Sacramento, atores do Bando de Teatro Olodum, grupo de referência nacional na trajetória do teatro negro brasileiro. A presença dos artistas representa uma oportunidade de intercâmbio de experiências e saberes entre diferentes gerações e territórios da produção teatral negra.

A programação também contará com a presença de Fabíula Nansurê, ex-integrante do NATA – Núcleo Afro-Brasileiro de Teatro de Alagoinhas, cuja trajetória artística está vinculada às poéticas, estéticas e narrativas afro-brasileiras nas artes cênicas.

O Afro Cena Feira – 1º Festival de Teatro Negro de Feira de Santana conta com apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Cultura, através da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), do Ministério da Cultura e do Governo Federal.