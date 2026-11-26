Maracangalha, distrito de São Sebastião do Passé, a 65km de Feira de Santana, recebe no sábado, 28, a XIII Manifestação Cultural em Maracangalha, comemorando o centenário do lugar. O evento será realizado das 9h às 18h, na Praça Dorival Caymmi, o compositor que a tornou conhecida através da musica.

A XIII Manifestação Cultural é realizada pela UNISOL Bahia e pela Escola Municipal Professor Huber Santos, com apoio da Petrobras, da AMAM e da Prefeitura de São Sebastião do Passé. A ação integra o projeto Territórios em Ação: Rede Socioambiental de Economia Popular e Solidária.

O compositor baiano Dorival Caymmi nunca conheceu Maracangalha. Em reportagem feita no local, pela revista Carta Capital, em 2019, moradores disseram aos repórteres que ele tinha ido na inauguração da praça. “Há moradores que juram que ele foi à inauguração da praça e garantem ter autógrafo dele. Os documentos nunca apareceram, mas as histórias circulam. No cemitério, está enterrada a sambadeira Maria Amália Silva, uma das mulheres mais bonitas do distrito e que dizem ser a Anália da música”.