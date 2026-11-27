Um túnel de luzes na alameda da entrada principal da Catedral Metropolitana de Senhora Santana, a Matriz, é um dos pontos atrativos da decoração do Natal Encantado que a Prefeitura de Feira vai promover de 10 de 20 de dezembro. A decoração natalina do evento é uma concepção da arquiteta e cenografista Agda Moura.

A programação da 13ª edição do Natal Encantado de Feira de Santana foi anunciada na manhã desta sexta-feira (27). Neste ano, o evento aposta em grandes nomes da Música Popular Brasileira (MPB), reunindo artistas e bandas de diferentes gerações. Entre as atrações confirmadas estão Família Lima, Vanessa da Mata, Luiz Caldas, Raimundo Fagner, Sidney Magal, Blitz, Fábio Jr. e Soweto.

A decoração também será distribuída por diferentes pontos da cidade. Entre os locais contemplados estão a Praça da Catedral, a Avenida Getúlio Vargas, um trecho da Rua Sarto Barros e a própria Avenida Fraga Maia, que receberá elementos decorativos relacionados ao cortejo natalino.

Os shows serão realizados na Praça Padre Ovídio, entre os dias 10 e 20 de dezembro, com entrada gratuita. A abertura, na quinta-feira (10), ficará por conta da Família Lima, que retorna ao evento após uma apresentação que, segundo o prefeito José Ronaldo de Carvalho, teve grande repercussão junto ao público.

Na sexta-feira (11), será a vez de Vanessa da Mata subir ao palco. Já no sábado (12), Luiz Caldas apresentará um show acústico. A programação segue no domingo (13), com Raimundo Fagner, um dos nomes conhecidos da música popular brasileira.

Após uma pausa na programação, os shows serão retomados na quinta-feira (17), com Sidney Magal. Na sexta-feira (18), a banda Blitz, liderada por Evandro Mesquita, anima o público. No sábado (19), a atração será Fábio Jr., cantor que também construiu trajetória na televisão brasileira. O encerramento, no domingo (20), ficará a cargo do grupo Soweto, com seu repertório de samba e pagode.

Durante o anúncio, o prefeito José Ronaldo destacou a expectativa de público e o retorno de artistas que já passaram pelo evento. Segundo ele, a seleção contempla diferentes estilos e gerações da música brasileira.

“Essas são as apresentações que estarão no nosso Natal Encantado. Aqueles que amam e gostam da música popular brasileira, com certeza absoluta, estarão presentes, curtindo esses momentos muito bonitos”, afirmou.

Cortejo Além da programação musical, a edição deste ano terá novidades na programação cultural e na decoração natalina. Uma delas será a realização de um cortejo temático no dia 16 de dezembro, na Avenida Fraga Maia, com a participação de personagens, símbolos e elementos tradicionais do Natal.

Ronaldo explicou que a iniciativa foi pensada para oferecer uma nova experiência ao público. A apresentação foi anunciada durante o evento desta sexta-feira, com uma demonstração de parte do que será levado às ruas.

“É algo novo, uma questão nova. Esse cortejo, sempre com o espírito de Natal e com os símbolos do Natal, estará participando no dia 16, na Avenida Fraga Maia. Eu acho que quem comparecer lá vai gostar muito”, declarou.

Foto Silvio Tito