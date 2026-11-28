O No Ar, novo projeto jornalístico de Feira de Santana, estreia na segunda-feira, 30 de novembro, na Rádio Nordeste FM (95,3). No rádio, Dandara Barreto divide a apresentação com Gerinaldo Costa, de segunda a sexta-feira, das 13h às 14h. O programa reúne notícias do dia, entrevistas, análise e participação dos ouvintes, com foco em Feira de Santana e região.

Com sede em Feira de Santana e mais de quatro décadas no ar, a Nordeste FM alcança, segundo a emissora, em média 257 municípios baianos. Seu sinal chega à Região Metropolitana de Salvador e a municípios do Portal do Sertão, do Recôncavo, do Sisal, da Bacia do Jacuípe, do Litoral Norte e Agreste Baiano, do Vale do Jiquiriçá, da Chapada Diamantina e do Baixo Sul, entre outras regiões.

No YouTube, Dandara apresenta o No Ar com Dandara Barreto, podcast de entrevistas que também terá conteúdo nas redes sociais.

Jornalista e radialista feirense, Dandara Barreto coordenou o jornalismo do Grupo Lomes por oito anos. Apresentou o Jornal da Manhã, na Jovem Pan Feira, e o TransNotícias, na Transbrasil FM. Em Salvador, passou pela Rádio Globo e pela Mix FM. Também foi produtora da TV Subaé e é editora do Feirenses, portal de jornalismo cultural e memória da cidade.

Gerinaldo Costa é radialista há décadas, engenheiro e professor aposentado da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS). Natural da zona rural de Serrinha, também presidiu o Fluminense de Feira.