Vereador pede à Prefeitura de Feira de Santana um ‘busto’ do ex-governador João Durval que completou 90 anos

O vereador Lulinha da Conceição (DEM) propôs na Câmara Municipal que a Prefeitura de Feira de Santana instale um ‘busto’ do ex-governador da Bahia, Joao Durval, que esta semana comemorou o aniversário de 90 anos.

Lulinha indicou o início da avenida, que tem também o nome do ex-governador, para a colocação do busto marcando os 90 anos de vida do feirense que, ‘só não foi presidente da República’ , foi vereador, Prefeito, deputado, Senador e Governador na Bahia.

No site do blogueiro Jair Onofre saiu a nota:

O vereador Lulinha da Conceição (DEM), querendo agradar a família Carneiro, propôs indicação ao prefeito Colbert Martins para que o mesmo coloque um busto do ex-prefeito de Feira de Santana, João Durval, na rotatória da avenida que leva o seu nome na cidade. Apesar de achar que toda homenagem é pouca para o feirense que completou 90 anos nesta quarta-feira (8), não podemos esquecer que no município tem o Colégio João Durval, avenida João Durval, conjunto habitacional João Durval, conhecido Feira X, aeroporto João Durval, e o distrito João Durval Carneiro.