Ex vereador diz como se inicia a grilagem urbana e miliciana em Feira de Santana

O ex vereador e professor da UEFS, Marialvo Barreto, escreveu na página dele no Facebook um texto onde explica um processo de grilagem em terras urbanas que está ocorrendo, segundo ele ‘nos limites do urbano com o rural’, ou seja nas proximidades dos distritos rurais de Feira de Santana.

Leia o texto:

“Como se inicia a grilagem urbana miliciana em Feira:

Vão às propriedades, escondidos dos seus verdadeiros donos, fazem com GPS o georeferenciamento da área, montam a planta e fazem o carnê do IPTU com facilidade espantosa. Enquanto isso outros vão montando o resto da documentação.

Envolve diversos segmentos neste processo, entes agentes e instituições.

Quando os verdadeiros donos menos esperam chegam murando os terrenos e de posse da documentação ‘montada’.

Atacam principalmente nos limites urbanos-rurais e contra proprietários que não têm as documentações das áreas com os devidos registros.

Se você é proprietário de área vazia fique atento. O primeiro momento de ação das milícias é infiltrar alguém na área para ir nos quatro cantos da propriedade para fazer o georeferenciamento.

Se for com drone, derrube-o imediatamente. Se for pessoa medindo seu terreno chame os vizinhos e bote para correr.

Usam sempre, para dar aparência de legalidade, o desmembramento da área, usando uma escritura de terra antiga da redondeza, onde os limites descritos são confusos e imprecisos.

Nunca acaba a terra desta propriedade antiga, desmembra, desmembra….”