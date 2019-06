Pesquisas para Prefeito de Feira de Santana em 2020 já começam a ser divulgadas

Na próxima terça-feira (11), o site Bahia na Política e o jornal Folha do Estado divulgam pesquisa sobre quem está no páreo nas eleições de 2020 para prefeito em Feira de Santana.

Segundo Jair Onofre, diretor do site, “foram entrevistados 1005 pessoas em 30 bairros e distritos rurais”.

No questionário o entrevistado se posicionou na ‘espontânea’ e na ‘estimulada’ para prefeito.

No final do mês de maio, o site Voz de Feira divulgou os resultados de uma pesquisa realizada entre os dias 23 a 25 de maio, “quantitativa e qualitativa com aplicação de questionários estruturados e padronizados através de entrevistas pessoais em domicílios, junto a uma amostra representativa do eleitorado em estudo, estabelecido pelo estatístico na forma científica”.

Os nomes que aparecem, espontaneamente, como candidatos a Prefeito de Feira em 2020 são os do deputado federal Zé Neto, deputado estadual Targino Machado, ex-deputado Carlos Geilson e o prefeito atual, Colbert Martins Filho. (clique aqui e veja o resultado dessa pesquisa)