Colbert pede desculpas pelas péssimas estradas na zona rural de Feira de Santana

O prefeito Colbert Martins pediu desculpas à população da zona rural pela péssima trafegabilidade nas estradas que ligam povoados, fazendas e sítios nos oito distritos de Feira de Santana.

Colbert prometeu que a Prefeitura manterá equipes de sobreaviso para assim que estiar voltem ao trabalho de melhoramento dos caminhos rurais. Chove no Município há cerca de uma semana.

As desculpas do Prefeito foram pedidas no programa radiofônico Acorda Cidade, conduzido por Dilton Coutinho na Rádio Sociedade FM.

foto do Arquivo/Secom: Colbert Filho e o secretário José Pinheiro em uma estrada distrital em período de estiagem.