Vereador Lulinha encerra semestre com balanço de ‘ações do mandato’ em Feira e agradece a Colbert e José Ronaldo

No encerramento das atividades legislativas deste primeiro semestre, quarta-feira,26, o vereador Luiz Augusto de Jesus – Lulinha (DEM) usou a tribuna na sessão ordináriana quarta-feira (26) para destacar "ações do seu mandato" e agradecer diretamente ao prefeito Colbert Martins e ao ex-prefeito José Ronaldo.

Lulinha destacou diversas melhorias contempladas no pacote de obras através de sua indicação. “O bairro da Conceição, Santo Antônio dos Prazeres, Mangabeira, Alto do Papagaio, a comunidade Banco de Areia, no bairro Novo Horizonte e também os distritos de Ipuaçu e Matinha foram contemplados com obras de pavimentação de ruas. Sendo que na Matinha também será construída uma praça. Em Ipuaçu terá a ampliação e reforma da praça, com emenda no valor de R$ 250 mil do deputado federal José Nunes e mais recursos do município”, frisou.

E continuou. “No distrito de Jaíba será reformado o Módulo Policial e o Centro Comunitário. No bairro Conceição através de fruto de emenda do deputado José Nunes será construído uma quadra de esporte com equipamento de ginástica, o projeto será encaminhado para licitação. Com emenda no valor de R$ 250 mil destinado através do ex-deputado federal Irmão Lázaro será construída uma quadra de esporte na Rua Heitor Villa Lobos, na Conceição”, enumerou.

Lulinha aproveitou para agradecer ao prefeito Colbert Martins pelas reformas e ampliações nas escolas municipais, atendendo pedido de sua autoria. “Agradeço ao nosso gestor Colbert Martins pelas melhorias que serão feitas nas escolas, obras que já foram licitadas, a exemplo da Escola Eurides Franco de Lacerda, na Conceição, Escola Otaviano Campos, no distrito de Ipuaçu, Escola Crispiniano Ferreira, no povoado de Olhos D’das Moças, na Matinha, Escola Municipal Florêncio Alves Bispo, na Candeia Grossa, na Matinha, a Escola Francisco Rêgo, no São Roque, distrito de Jaíba e entre outras”, agradeceu.

O parlamentar ainda fez questão de destacar a realização de sessões especiais através de sua iniciativa em homenagem a diversas categorias profissionais que atuam na cidade como: enfermeiros, técnicos de enfermagem, vigilantes, garis e a solenidade do dia das mães. Além de falar do Projeto de Lei aprovado neste semestre de sua autoria, que obriga banheiros químicos para deficientes em festas do município, destacando o “Junho Vermelho”, Lei de sua autoria de grande repercussão no mês de junho, com a campanha que visa o incentivo a doação de sangue.

E não parou por aí, o vereador Lulinha salientou os diversos requerimentos aprovados. “O trabalho não para em Feira. Foram aprovados requerimentos solicitando extensão de rede de energia e de rede de água, patrolamento das estradas da zona rural, limpeza geral, troca de lâmpadas e muito mais. Estou sempre visitando os bairros e distritos, fazendo as reivindicações junto ao Executivo”, disse.

Para finalizar, Lulinha agradeceu o ex-prefeito José Ronaldo pelas diversas indicações de melhorias incluídas no pacote de obras na sua gestão, obras que já foram inauguradas e as que o prefeito Colbert Martins vem dando continuidade e aproveitou para afirmar que está cobrando do executivo e sendo a voz do povo na Casa da Cidadania, afirmando que o recesso será de muito trabalho.

