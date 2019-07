Ex-banqueiro Ângelo Calmon de Sá quis doar terras,em Jaíba, para ser campus da UFRB de Feira

Antes de ser definida a atual área, na BR 116 Sul, para ser o campus da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia em Feira de Santana, uma fazenda no distrito de Jaiba chegou a ser visitada por técnicos da universidade que estudavam as áreas mais adequadas ao empreendimento.

A fazenda era do ex banqueiro Angelo Calmon de Sá que demonstrou o interesse de fazer a doação.

A escolha de área para o campus da UFRB em Feira foi uma novela que ficou muitos anos em cartaz, até 2016 quando foi escolhida a área do empresário Sidel.

Além do ex banqueiro (Banco Econômico da Bahia), pelo menos duas pessoas notáveis em Feira de Santana também ofereceram terras para a universidade, o empresário Osmar Torres e o ex-senador João Durval Carneiro.

A área da antiga fundação Famfs, no bairro do Aviário, chegou a ser entregue à UFRB mas foi devolvida.