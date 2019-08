Shopping Popular: Colbert deu ‘zignal’ nos camelôs e não compareceu à reunião no Ministério Público em Feira de Santana

O prefeito de Feira de Santana, Colbert Filho (MDB), não foi à reunião com o Ministério Público da Bahia nesta quarta-feira como havia prometido ontem após receber uma comissão de ambulantes/camelôs e vereadores que reivindicam modificações no contrato entre a Prefeitura de Feira de Santana e o grupo empresarial do shopping popular em construção no Centro de Abastecimento.

Cerca de 11 horas da manhã desta quarta-feira os ambulantes/camelôs do centro de Feria de Santana ocuparam pela terceira vez o cruzamento das avenidas Getúlio Vargas e Senhor dos Passos defronte à Prefeitura e comentaram o ‘sumiço’ de Colbert. “Ele deu um zignal nos ambulantes”, disse um dos líderes que discursou para o público que travou o cruzamento.

Os ambulantes em manifestação são os que estão cadastrados para ocupar o shopping popular. Eles querem diminuição dos valores que serão cobrados e uma revisão do contrato que os prejudica, segundo afirma, em algumas cláusulas.

Mais uma vez, desde segunda-feira, a manifestação é ‘recheada’ com orações e prédicas de pastores evangélicos. E o comércio do centro ressentiu-se da ‘paralisação’ dos camelõs: poucos consumidores.

Os ambulantes querem uma nova audiência com Colbert.

Ontem:

LEIA TAMBÉM: