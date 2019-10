Festival de Teatro Infantil de Feira de Santana vai hoje ao distrito rural de Maria Quitéria

Mais um dia repleto de emoções na 12ª edição do Festival Nacional de Teatro Infantil de Feira de Santana (Fenatifs).

Nesta quinta-feira (10), a partir das 08h45, no Teatro Margarida Ribeiro, a Cia ETC e Tal (Rio de Janeiro) apresenta “João, o Alfaiate – Um Herói Inusitado”. Uma segunda sessão está marcada para às 10h15, no mesmo local.

O Bravo João é um alfaiate que com seus conhecimentos em costura consegue salvar um reino de diversos apuros instaurados pelo rei. Com um cenário que se desdobra em vários ambientes, e caracterização do premiado Cleber de Oliveira, o trio do Etc e Tal encena o famoso clássico dos Irmãos Grimm para crianças de todas as idades.

Também pela manhã, a Trupe Errante, de Juazeiro – BA, leva o espetáculo “Estelita entre Fadas e outros Bichos” para o Teatro do Cuca. Para assistir, é só levar 1 kg de alimento estocável.

Duas atividades paralelas serão realizadas das 14 às 18 horas. No Cuca, o ministrante Álvaro Assad, da Cia ETC e Tal, oferece a oficina “Realidade Mímica” e no Centro de Cultura Amélio Amorim, Márcio Moura, que também é da ETC e Tal, ministra a oficina “Histórias e Humor”.

Para encerrar o dia, a Cacompanhia de Artes Cênicas, do Amazonas, apresenta o “O Palhaço de La Mancha” no distrito rural de Maria Quitéria (São José), a partir das 15 horas. O espetáculo será aberto ao público.