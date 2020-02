por Antônio Rosevaldo

Não adianta alguém se indignar com o xingamento e machismo do cara na presidência. Não vou aqui chamar de presidente, afinal ele é muito fraco, posso até afirmar que ele será considerado o pior presidente da história do Brasil . Mas não será pelos atos indecorosos, afinal tem quem goste, basta ver os imbecis que riem e aplaudem suas grosserias matinais.

Mas o que vem pela frente é uma crise sem precedentes.O dólar bateu R$4,36 e aí reside o troféu abacaxi do cara que ocupa a presidência.

Com uma população de 40 milhões de desempregados, subutilizados, desalentados,subocupados ou sem condições físicas de trabalhar e sem renda, o dólar elevado pressiona a inflação de custos das empresas que dependem de importações, e com a força de trabalho precarizada e a iminente chegada da inflação,a merda vai bater na canela da classe média já envergonhada por ter batido panela,ir as ruas vestindo a camisa da corrupta CBF.

E nem venham me falar em retomada do mercado de trabalho , pois a quase totalidade dos empregos gerados ano passado, foi na faixa de até 1,5 salário mínimo.

E também não me venha dizer que “agora vai”, pois não vai nem com reza liberal, afinal um PIB de 0,89 %, bem menor que o 1,3% de Temer mostra que a desaleracao do último trimestre de 2019 vai nos jogar na crise e o cara que ocupa a presidência na latrina da história .

E, por fim, a ironia das ironias, quem está ainda segurando a chegada deste cenário rocambolesco, pasmem, são as reservas que estão sendo queimadas, dia após dia, sem conseguir segurar o câmbio inclemente. Justamente as reservas deixadas por “tia Dilma”. E aqueles que diziam que o PT quebrou o Brasil , estão usando e abusando da poupança da era petista.

Melhor ir encontrar a solução urgente num posto Ipiranga de verdade.

Antonio Rosevaldo Ferreira é economista e professor universitário