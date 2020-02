Carnaval de Daniela Mercury é inspirado em “Perfume”

Dona do trono. Nos 35 anos da Axé Music, a Rainha veio de branco, cor do Axé, cor de Oxalá! Veio vestida de RAINHA DO AXÉ, com figurino idealizado por ela mesma e sapatos de Pretinho Ferreira.

Com o tema Arte é Resistência, o balé da Rainha veio com mensagens nas roupas. Palavras como ARTE, RESISTÊNCIA, LIBERDADE, FRATERNIDADE, PODER, RESPEITO, AMOR e CORAGEM enfeitaram a avenida numa Carnavalesca Ocupação.



A estreia de Daniela no Carnaval foi com a já histórica Pipoca da Rainha, no circuito Barra-Ondina.

O carnaval de Daniela Mercury será todo inspirado em seu novo álbum PERFUME. Lançado em 10 de Janeiro, o novo trabalho traz alguns hits, como Confete e Serpentina que já é um grande sucesso na rua, sendo cantada em coro pela multidão que acompanhou o novo Triatro.

A Rainha recebeu a atração internacional I Koko. A dupla italiana El Niño e La Tia desembarca pela primeira vez no carnaval de Salvador.

O I Koko participou da faixa La Banda (A Banda), de Chico Buarque, regravada por Daniela no álbum PERFUME.

E são responsáveis também pela versão de Swing da Cor em inglês (Swing All The Colors), sucesso na novela da Rede Globo.

Daniela ainda celebrou os 30 anos do Projeto Axé, umas das ONGs mais importantes da Bahia, que já cuidou de mais de 30 mil pessoas nessas 3 décadas. Daniela recebeu no palco do Novo Triatro bailarinos do projeto Axé.

No percurso , Daniela encontrou e celebrou Gilberto Gil, na varanda do Expresso 2222. Ela cantou Rainha da Resistência para ele, que acompanhou com o punho em riste, num gesto de apoio à canção que fala do povo nordestino e celebra a arte como resistência.

Daniela, pelo segundo ano consecutivo, faz 5 dias de carnaval em Salvador, sendo que 3 deles são para o folião Pipoca.

Neste sábado a Rainha do Axé se apresentará no carnaval de Porto Seguro (sábado, 22 ) e no Carnaval de São Paulo (dia 1º de março – domingo pós carnaval).

O trio de Daniela virou uma atração à parte no Carnaval de Salvador. Desenhado pela arquiteta Camila Baptista, o novo Triatro tem 80 metros de palco só para Daniela e bailarinos, além de mais 60 metros de palco para a Banda.

É o maior palco do carnaval da Bahia, todo enfeitado com 100 metros quadrados de painéis de Led com belíssimas imagens do artista plástico J Cunha e ilustrações da designer Carol Zatti.

Fotos: Célia Santos