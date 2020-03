Mercado informal da Feira vai descer a ladeira da Olímpio Vital

A avenida Olímpio Vital foi inaugurada, há 22 anos. Naquele ano de 1998 Paulo Souto foi governador da Bahia até abril, desincompatibilizando-se para se candidatar ao Senado e Cesar Borges assumiu o governo para candidatar-se à reeleição. ACM era vivo. O atual prefeito de Feira, Colbert Martins Filho, estava em campanha para a Câmara Federal.

A abertura da Olímpio Vital representou um arejamento do centro da cidade. Valorizou o Centro de Abastecimento e abriu um vetor de expansão comercial da cidade.

A avenida esbarra no Canal do Riacho que delimita o início do populoso bairro da Rua Nova. O projeto urbano original prevê a abertura dessa via radial até a Avenida Anel do Contorno. Um sonho.

O deslocamento de parte do comércio informal previsto com o funcionamento do shopping popular, vai redimensionar o fluxo de pessoas para aquela área do centro da cidade, mesmo que a Prefeitura reveja o projeto do ‘novo centro’, e inclua nele a permanência de alguns núcleos desse comércio.