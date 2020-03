Prêmio de 15 mil reais em Feira para a melhor ‘escultura do vaqueiro’

A Prefeitura de Feira de Santana abriu um edital de concurso que oferece um prêmio de 15 mil reais ao artista que apresentar o melhor projeto para uma ‘escultura do vaqueiro’, a ser colocada no início da avenida Olímpio Vital, no centro da cidade, em substituição a uma que havia naquele local e caiu, deteriorada, em 2015.

O prêmio é denominado “Prêmio Cultura de Arte Popular” e as as inscrições serão realizadas até o dia 04 de maio. Os interessados deverão entregar o protótipo da imagem proposta e de um envelope contendo os registros das diversas fases do processo de feitura, bem como o formulário de inscrição e seus anexos.

Para a efetivação da inscrição, os interessados deverão entregar os documentos e a proposta da escultura dentro de uma única embalagem (pacote ou caixa) lacrada e com uma escultura – conforme descrita no objeto deste edital medindo no mínimo 30 cm e máximo de 40 cm de altura.

O edital completo clique aqui ou aqui

Leia também:

Relacionado