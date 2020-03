Quanto vale a nossa vida? 

Não há a possibilidade de quantificar o valor de uma vida, mas o atual presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, flagrantemente verbalizou em discurso na rede nacional de televisão dia 24/03/2020, que as medidas de contenção da propagação do covid-19. Tomadas por governadores e prefeitos são “histeria”. Ou seja, ele proferiu crime contra a humanidade!

É dever do Estado assumir a responsabilidade e proporcionar condições a população para enfrentar esse período de pandemia. A Itália, por exemplo suspendeu as cobranças de contas de água, luz e gás.

As pessoas não devem lutar pela vida que é a maior propriedade de cada ser humano?

Demostrando uma frieza Hitlerista, falta de competência e hombridade ao cago que ocupa, Bolsonaro tenta invalidar a vida da população brasileira.

O homem que se candidatou fazendo o símbolo de armas com as mãos. Tenta nos lançar a morte. Aquele, que se negou a participar de debates. Tenta ludibriar a Nação, mas desta vez, não foi se negando ao discurso, foi verbalizando. Tornando claro o seu pensamento o de condenar toda e qualquer pessoa brasileira a morte para manter os lucros do “deus mercado capitalista”.

Lamentavelmente, temos uma política de extermínio em nosso país herança da colonização escravocrata. O estúpido que ocupa o cargo de presidente desdenha de uma emergência geral, e não prioriza conter uma pandemia. Com um discurso perverso e de descaso tenta minimizar o cuidado e as recomendações da OMS (organização Mundial de Saúde), se contrapondo ao próprio Ministério da Saúde. Com seu discurso de extrema intolerância à ciência e a educação. Solicitou que: “a população volte à normalidade. Que crianças Voltem as escolas e o trabalhador ao comércio”. Porque segundo ele, “a economia não pode parar. ”

Qual é a responsabilidade do Estado para enfrentar a epidemia e o risco de morte em massa da população? Parece que o Presidente quer expor a letalidade a população.

Poder pensar, refletir e agir criticamente se opondo a um governo tirano é praticar ética consigo e com os outros, pois neste momento vivemos em um combate social contra uma doença.

Sabemos, que pode haver um colapso nos hospitais e se isto acontecer as pessoas mais vulneráveis que é a população pobre e trabalhadora deste país serão as que irão morrer primeiro. Pois o sistema colonizador da contemporaneidade, ceifa inicialmente a vida das pessoas que ocupam a base da pirâmide social.

Um governo que induz a censura e que já confiscou livros. Nos lembra o século das trevas. O conhecimento parece ser rejeitado.

A verdade, é algo que liberta e pode nos conduzir ao bem comum. A liberdade do conhecimento é o que os fascistas odeiam, eles querem o atraso, a exploração dos seres humanos e a escravidão social. Não podemos ser escravos da estupidez. Um governante desumano, medíocre e criminoso deve ser derrubado. Não tem legitimidade para continuar. Espero que os nossos governadores e prefeitos continuem desobedecendo as injustas e desumanas posições de opressão.

Bertolt Brecht, nos lembra do analfabeto político e que dele nasce o político vigarista.

O analfabeto político…não sabe que o custo de vida depende das decisões políticas…

É tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que, da sua ignorância política, nasce a prostituta, o menor abandonado, e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio das empresas nacionais e multinacionais.

É necessário e legítimo que nos levantemos diante do descaso e da tentativa do governo Federal de nos deixar morrer. É preciso exigir medidas de assistência econômica e social do governo brasileiro neste momento de calamidade. Que o humanismo seja a prática e a palavra central da nossa sociedade e não a covardia e o fascismo.

