A Deusa Mãe, Mainha, Mãezinha, Mamãe

Começo este texto as chamando de Deusas porque há forças que só uma Deusa mãe seria capaz de enfrentar, se algum dia se sentir cansada (o) lembrem-se das Deusas mães, aquelas do cotidiano, do dia-a-dia. A força da maternidade, a sobrecarga e a romantização do trabalho árduo de ser mãe, nos desumaniza da relação do cuidar de si, as mães sempre estão no fronte do cuidado, e cuidar é árduo. Se filhos e filhas adoecem, logo alguém pergunta: “E cadê a mãe? Se a criança cair!? E aonde estava a mãe?

Se filhos e filhas reproduzem um comportamento não aceitável pela sociedade, logo, alguém vai dizer, “isso é responsabilidade da mãe. ”

Existe um conceito ancestral africano e um indígena que diz que: a criança é filha da aldeia, é filha da comunidade, então, hoje no dia das mães é preciso lembrar que as pessoas mães são seres humanos como qualquer outro e que o cuidado é coletivo, e a sobrecarga, a desumanização da responsabilidade da maternidade também faz parte do machismo, do patriarcado que nunca quis as responsabilidades de cuidar em igualdade.

A maternidade é algo complexo e pleno, difícil, doce, amoroso, afetuoso árduo, cansativo, forte, resiliente, adoecedor e incomparável. Não posso descrever todos os sentidos, mas cansativo, forte, corajoso e amoroso garanto que são.

Em alguns momentos uso a frase: só sabe quem é mãe! Lembrem-se que todos e todas são filhos de uma mãe e se não quiser lidar com a raiva de uma deusa, respeitem as crias de uma Deusa mãe.

Se a mãe gesta existe um alívio no parir e força e decisões no seguir, se adota com o coração e/ou com a razão a força é a mesma, pois mães são imparáveis.

Há quem por motivos diversos apenas seja genitora, e não julgo. Lembro da primeira vez que vi a roda dos enjeitados no museu da misericórdia em Salvador. Fiquei refletindo quando a museóloga girou a roda para nos mostrar que após tocar o sino e girar a mãe que estava doando a criança naquele lugar no século XVIII não tinha mais como desistir da decisão, refleti que naquele momento tinha que ser muito forte para escolher doar e seguir.

Se encontrar alguma mãe cansada por aí, diga a ela que descansar também faz parte do sagrado.

Quem não tiver pecados ou falhado, que atirem a primeira pedra nas Deusas Mães.