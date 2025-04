Um Papa próximo do povo, dos excluídos, dos imigrantes, dos marginalizados, dos pobres, pedindo o fim da guerra, em defesa da vida, pedindo a Paz. Nos lembrando do amor e que o amor está em nós. Um Papa de amor, humor e alegria, coragem, responsabilidade e seriedade.

Papa Francisco trouxe temas caros e de tabus para o centro do diálogo, se posicionou a favor do protagonismo das mulheres, defendeu o meio ambiente, se preocupou com incêndios na Amazônia, as causas sociais, contra a violência e o abuso de crianças, em um mundo onde muitas pessoas buscam viver de ostentações fúteis e supérfluas o Papa nos mostrava que é bonito viver com simplicidade e que o capitalismo predador é desumano. Em um de seus últimos textos para o povo na Via-Sacra ele disse: “Diante das economias desumanas, feitas de cálculos, lógicas frias e interesses implacáveis, a mudança de rumo é voltar-se para o Salvador. ” Palavras de Coragem, fé e Justiça do primeiro Papa Latino-americano nascido na Argentina.

Nas memórias de ligação de Francisco com o Brasil e a Bahia, a canonização de Santa Dulce dos Pobres, em 13 de outubro de 2019, Santa Dulce dos Pobres é a primeira Santa brasileira.

No ano jubilar, Com a idade que nos lembra o símbolo do infinito aos 88 anos, o Papa se foi, para viver ao lado de Cristo. Em uma data simbólica a Páscoa que significa o renascimento de Jesus Cristo, nos entregou o seu último suspiro com afeto, abençoando o povo no domingo de Páscoa.

Palavras bem-humoradas e de alegria do Santo Padre em sua visita ao Brasil na jornada mundial da juventude “O Papa é argentino e Deus é brasileiro”. Jorge Mario Bergoglio, o Papa Francisco.

Descanse em Paz, Santo Padre!

A imagem ficcional que ilustra este texto é de Dom Zanoni Castro, atual Arcebispo de Feira de Santana, entregando ao Papa um pandeiro da Primeira Paróquia Quilombola do Brasil, situada no distrito da Matinha em Feira de Santana.