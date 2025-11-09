No Afro Conecta e no restaurante de Vovó

Ontem vivi um dos dias mais felizes da minha vida, no @afroconecta e no restaurante de Vovó. Como é bom estar ao lado de pessoas que amamos e admiramos.

Tive a honraria de ser convidada pela escritora e promotora de Justiça Dra. Livia Sant’Ana Vaz, a subir ao palco, sentar ao lado e dividir a mesa com ela. Eu a admiro há muitos anos, tive o privilégio de ser coordenada por ela e Saulo Mattos no Ministério Público da Bahia no grupo de pesquisa sobre Racismo Institucional, nesse período pude conviver com uma pessoa generosa. Ela nos tratava com paciência, afeto, respeito, eu sempre aprendo muito quando a escuto, uma biblioteca viva, generosa e humanista. Exemplo que faço questão de seguir na minha caminhada.

Levei Mainha para o evento, minhas primas Rozangela e Maria Luiza estavam lá. Encontrei amigos e amigas, pessoas queridas e que admiro. O professor Humberto de oliveira que foi meu orientador na UEFS, traduzindo a fala da professora Dra. Cécile Dolisani que é diretora do departamento de línguas e civilizações da universidade de Yaoundé 1 em Camarões 🇨🇲.

No palco eu tinha um pai e uma mãe O professor Humberto que me orientou na UEFS e Livia o meu exemplo de Jurista para vida.

Depois, Eu, Livia e Monique fomos almoçar a Maniçoba da minha avó Ana da Maniçoba no Mercado de arte Popular. Eu costumo dizer que o Mercado de artes é o Palácio da cidade e a Maniçoba de vovó é a iguaria que nos nutre e fortalece.

Agradeço a Deus e aos ancestrais pelo dia de ontem. Pela vida, por poder estar ao lado de pessoas queridas que admiro e amo!

Foi muito bom VIVER o dia de ontem. Nossos passos vêm de longe!

“ A Justiça é uma Mulher Negra

Cujos Cabelos Crespos lhe Coroam a Cabeça… e ela não anda só.”

Amo vocês! ♥️