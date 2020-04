Memórias de um clandestino no navio de guerra torpedeado pelos nazistas

e um homem longevo: tem quase 100 anos e lucidez jovial que vocês podem constatar clicando na página dele aqui no facebook: antonio moreira ferreira.

autor também (como raimundo nonato, do mossoró) de dezenas de livros e reconhecimento intenso nos círculos da literatura regional.

de volta aos livros com antonio do lajedinho, memorialista, da feira de santana.

esse livro conta uma história inusitada de um marinheiro no porto de salvador que estando sem navio para voltar urgente ao rio de janeiro, embarcou com ajuda de amigos e colegas da marinha como clandestino no navio de guerra brasileiro ‘vital de oliveira’ torpedeado pelos nazistas nessa viagem em junho de 1944.

esse marinheiro é o próprio lajedinho.

o emaranhado desenrolar desse episódio descrito com detalhes minuciosos, ora trágicos ora bem humorados, e informações sobre a segunda guerra no brasil, só você adquirindo o livro…