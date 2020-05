Jaques Wagner sobre Major Denice: “as pessoas querem alguém com amor no coração”

‘Considero Major Denice uma boa escolha do do PT de Salvador. Além de ser mulher, negra e de uma instituição respeitada, a Polícia @policiamilitaba, tem a marca do carinho e sensibilidade. As pessoas não querem apenas uma máquina de fazer política, mas alguém com amor no coração,“postou hoje na página do twitter o ex-governador e senador da Bahia, Jaques Wagner (PT) sobre a pré candidata do PT à prefeitura de Salvador.

O senador também postou sobre a unidade partidária:

Antes de nós tinha um único grupo que dominava a política baiana. Embora muitos não acreditassem, formamos uma aliança sólida que vem crescendo desde 2007. Vamos trabalhar juntos para manter a unidade desse grupo, sob liderança do governador Rui @costa_rui

E acrescentou:

Hoje tem muita gente posando de democrata, mas pra dar a rasteira na presidenta @dilmabr estavam na primeira fila, mesmo sabendo que não havia crime. Foi ali que começou a derrocada da democracia brasileira.