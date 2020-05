BF promove live ‘Feira, Princesa Cultural’ hoje (14) às 20h

Dando prosseguimento a série de lives “Blog da Feira apresenta”, iniciada em 22 de abril, o evento on-line “Blog da Feira apresenta: Feira, Princesa Cultural” será transmitido ao-vivo na página do Blog no Facebook a partir das 20h da de amanhã (14).

“Blog da Feira apresenta: Feira, Princesa Cultural” contará com a presença do jornalista Elsimar Pondé e do multi-artista Uyatã Rayra, que comentarão sobre a produção cultural, especialmente em Feira de Santana, no momento que vivemos.

Elsimar Pondé é jornalista e radialista, atualmente integra o Grupo Lomes de Rádio (Transamérica Hits, Jovem Pan e Rádio Globo Feira). Atua como profissional de comunicação desde o final da década de 90 e já passou por diversos veículos de Feira de Santana, seja rádio, televisão ou virtuais. Foi chefe da Assessoria de Comunicação da Câmara Municipal e por quatro anos dirigiu a TV Olhos D’Água da UEFS.

Uyatã Rayra é multi-artista e produtor cultural. Um dos mais talentosos artistas da nova geração de Feira de Santana e também de toda Bahia, inventivo, ousado e repleto de importantes referências, que norteiam seu trabalho. Entre seus projetos estão a banda A Ira de Rá e o documentário “Bié dos 8 Baixos”, que ganhou prêmios em festivais em São Paulo, Brasília, Minas Gerais, além de ter sido exibido internacionalmente em Pretória (África do Sul) e Maputo (Moçambique).

