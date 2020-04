Blog da Feira promove série de lives, primeira é nesta terça (21)

Em tempos de distanciamento social, muitas pessoas vêm buscando novas formas de se manterem informadas e de acompanhar, com profundidade, o mundo ao seu redor. Pensando nisso, o Blog da Feira, um dos veículos pioneiros no jornalismo digital em Feira de Santana, está lançando uma série de transmissões ao vivo (conhecidas como lives) intitulada “Blog da Feira apresenta”. A proposta é aproximar o leitor do conteúdo do Blog através de um formato mais dinâmico e interativo, bem como promover o debate e a pluralidade de ideias na esfera pública.

A live inaugural da série acontecerá terça-feira (21/04) às 20h e será transmitida no canal do Blog na plataforma YouTube. “Blog da Feira apresenta: Pandemia” contará com a presença de quatro colunistas do Blog da Feira: André Pomponet, Antonio Rosevaldo, Daniel Rego e Jânio Rego. Num intuito de dar abertura a série, o tema da conversa será amplo e buscará trazer vários pontos de vistas e abordagens sobre a pandemia do novo coronavírus, tanto a nível local de Feira de Santana, como a níveis estadual, nacional e global.

Para assistir a transmissão, bem como para se inscrever no canal do Blog da Feira no YouTube, clique aqui ou confira abaixo.

Veja mais sobre os colunistas participantes: