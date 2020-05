Feira por trás das máscaras

A vida pulsante de Feira de Santana está nas ruas do comércio do centro da cidade. É onde reside a alma ancestral desse aglomerado de 600 e tantos mil cidadãos e cidadãs moradores deste município.

Fotojornalista com currículo onde despontam prêmios e larga experiência em veículos de comunicação, Luiz Tito é um frequentador diário desse ‘quadrilátero’ histórico da cidade.

É ali onde se encontra o principal núcleo do comércio varejistas, formal e informal.

Tito é amigo do vendedor de pamonha, troca idéias com Besouro do estacionamento da Prefeitura, bate um carteado com o colega Batista Cruz na mesa de jogo improvisada sob os oitos frondosos que, dizem, ser do tempo de Arnold Silva, eu não acredito.

É da intimidade que nascem essas fotos de Tito. Ele próprio é um personagem fixo do ambiente que ele expõe com essas fotografias, uma pungente crônica desse cotidiano transformado pelas máscaras da pandemia. Mas por trás delas, está a mesma Feira de sempre.

São mais de 100 fotos. Você pode vê-las clicando aqui: JornalDigaí