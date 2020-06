Blog da Feira entre selecionados no ‘Prêmio Cultura e Desenvolvimento’

Foram divulgados nesta semana os projetos selecionados para receberem o Prêmio Cultura e Desenvolvimento Local. Promovido pelo Belgo Bekaert Arames e realizado em parceria com ONG Favela é Isso Aí, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, o Prêmio contempla iniciativas realizadas em Feira de Santana para difundir ao público em geral a rica diversidade cultural e patrimônio imaterial local, contribuindo para seu reconhecimento e preservação.

Os projetos selecionados receberão incentivo financeiro e apoio técnico para realizar duas ações culturais: a primeira virtual, até agosto de 2020, e a segunda presencial, após o relaxamento das medidas de distanciamento social.

O Blog da Feira foi convidado para participar na categoria pesquisa e publicação e editará o segundo volume do livro Feira. Pretende-se dar continuidade ao sucesso de público e de crítica do primeiro volume do livro, que buscou traçar um panorama geral do que é a cidade de Feira de Santana na era digital através do trabalho jornalístico e editorial.

Neste segundo volume, haverá reportagens sobre o patrimônio cultural imaterial e histórico da cidade, dando continuidade a trabalhos já iniciados no Blog como o mapeamento cultural do distrito da Matinha e seu samba de roda reconhecido internacionalmente e o debate sobre o significado da memória de Lucas da Feira. Também será dado destaque aos trabalhadores do mercado informal e aos artistas que orbitam em torno do comércio de rua e pensando a feira livre como patrimônio imaterial da cidade.

Foram selecionados, no total, 46 projetos, sendo 6 deles na categoria pesquisa ou publicação. Confira a lista completa de iniciativas premiadas clicando aqui.