Chuvas impedem abertura do Hospital Clériston Andrade 2 na segunda-feira

O Hospital Clériston Andrade 2 em Feira de Santana não mais será aberto na próxima segunda-feira, 29, como foi anunciado pelo governador Rui Costa e o secretário de Saúde, Fábio Villas Boas. A informação foi dada pelo deputado federal Zé Neto em live com o diretor do HGCA, Carlos Pitangueiras, na noite de ontem (quinta-feira,25). A razão é o excesso de chuvas que impede a chegada de materiais e o trabalho para o término da obra.

A nova unidade possui 8 mil metros quadrados, divididos em três pavimentos. No andar térreo será instalado o setor de bioimagem, com dois tomógrafos e ressonância, bem como o maior Centro de Hemorragia Digestiva do interior do estado.

O primeiro pavimento será destinado aos 40 leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) e o segundo terá o segundo maior centro cirúrgico do estado, com 12 salas operatórias.

O prédio tem uma estrutura moderna e será o primeiro hospital 4.0 da Bahia, o que evita o preenchimento de prontuários manualmente.