O protegido de Exu

Foi Exu quem desviou seu caminho e o fez voltar do meio da ladeira, quando passava na calçada da casa de ervas “Ogum Sete Linhas”. Lembrou-se de repente da parada do professor e ali mesmo deu meia volta e embalou pela rua de Aurora. O vigia era seu amigo de baba na Rua Nova, abriu o cadeado numa boa, e ele entrou no ‘palácio da Uefs’, como chamava o Centro Universitário de Cultura e Arte. Seu cliente era um professor de violão, um coroa apessoado, grisalho, gente boa, mas não havia chegado ainda na sala apinhada de meninos e meninas e ele continuou a viagem saindo pelo portão da rua Conselheiro Franco com destino ao Beco do Mocó.

Quando botou os pés na calçada do Cuca viu de longe a tocaia, o maldito, o coisa ruim por trás da moça do caldo-de-cana com os olhos fixos na esquina por onde ele ia passar. Exu dono dos caminhos lhe livrara de mais uma. Tivesse subido o beco até o fim ia dar de cara com a condenação, a marmota, o bicho ruim preparado para o bote. Se saiu por força dele e por esperteza do coração, uma coisa por dentro lhe dizendo tenha cuidado, vigie, assunte.

Esgueirou-se pelos oitis da Matriz, alcançou o Feiraguay de lá pegou o motoboy e foi pra Pedra do Descanso bater na porta da negra Ji. O tridente de Exu estava mesmo lhe abençoando, pois era uma segunda-feira, dia de trampo brabo praquela negra bonita que conhecia desde os tempos de criança no quilombo da Matinha.

– Oxi oxi, que tu faz aqui desgramado? Aprontou o quê na rua?

Ele não precisou responder, apenas a olhou como a olhava toda vez que se livrava de um perrengue. Ela sentiu.

– Tu tem sorte, viu?, eu voltei agorinha do Marajó pra pegar a minha identidade que esqueci na outra calça. Tu ia ficar de fora ou arrombar de novo a portinha dos fundos e não sei se dessa vez dona Fiinha não chamava a polícia…ê, meu nego, você num tem jeito….

Jislaime não sabia porque aturava aquele encosto, ou melhor, sabia sim, mentir pra ela mesma pra quê? tinha mais que afeição por aquele torto, se havia essa estória de amor, achava que era isso o que sentia por ele, pensava, enquanto lhe dava a chave da porta e lhe informava que no forno ainda tinha um resto de moqueca e na geladeira uma latinha de skol.

– E me espere que eu hoje chego cedo, só vou atender aquele cliente, o poeta que mora no sítio em Maria Quitéria e que só faz me chupar, disse, dando uma gaitada e piscando os olhos maliciosos para o negão assustado mas feliz.

Ilustração: EXU, Mista sobre tela (80cmx100cm), de Gabriel Ferreira/2013-Facebook