Feira é barril dobrado

“Os nossos Olhos D’Água vão se emocionar ao vermos que essa terra, na sua infância, teve a bravura de Maria Quitéria, a ousadia de Lucas da Feira e o esforço de trabalhadores livres e escravos (carregando cestos e tabuleiros, guiando carros de boi, vendendo um pouco de tudo na feira livre de Santana.) ” (Feira uma cidade Princesa).

Esse texto é dedicado a todas e todos os feirantes, camelôs e barraqueiros que mantem viva a cultura da cidade, à Feira. Mas que muitas vezes são vítimas da política intolerante, truculenta, racista e higienista e de políticos que ocupam os cargos de liderança, mas sequer caminham pelas ruas de Feira, a ponto de o legislativo da cidade aprovar uma Lei que proibe os ambulantes nas calçadas. E contratar fiscais mais conhecidos como “rapas” para perseguir feirantes no centro comercial.

Feira de Santana, Terra da alegria tem a Micareta (primeiro carnaval fora de época do Brasil) como marco de festividade, afetividade e da magnificência do povo que nela habita. O Bando anunciador é a festa sagrada e profana que anuncia a celebração de Nossa Senhora Sant’Ana a Padroeira da cidade. A Expofeira agropecuária de Feira de Santana é um grande evento do segmento agropecuário.

Essa cidade abriga as feiras mais belas de todas as feiras. E um comércio fértil. Cidade da encruzilhada, pois aqui está um dos principais entroncamentos rodoviários do país. Agrega um importante polo Industrial. Cidade universitária e tem na UEFS o “Cavaleiro na Ordem das Palmas Acadêmicas” o prof. Dr. Humberto de Oliveira, ele recebeu a condecoração do Ministério da Educação da França por promover a cultura e a diversidade no mundo. Pelos trabalhos de Intercâmbio e promovendo eventos internacionais como: o Colóquio Internacional de Estudos Comparados.

O Mercado de Arte Popular é o palácio do povo e da cultura desta cidade. No MAP podemos encontrar a Magnífica Rainha Ana da Maniçoba, ela transpira alteridade, respeito e amor e é um patrimônio vivo da cidade. Aos sábados, na praça João Pedreira tem capoeira de angola com o Mestre Claudio e os seus angoleiros do Sertão. Literatura de Cordel com o cordelista Jurivaldo Alves e percussão com o Mestre Nilton Rasta…tudo isso, no Mercado de Arte Popular.

As feiras de Feira são espaços de resistência e aquilombamento da cidade. Aquilombamento significa espaço de comunhão, resistência, liberdade e fraternidade.

18 de setembro, vamos celebrar o aniversário de Feira de Santana! Como diz o ditado popular: “Feira é barril, Feira é barril dobrado. ”