Vereadora assume Secretaria de Educação para não aderir a Zé Neto

A vereadora Eremita Mota, do PSDB, foi nomeada hoje Secretária de Educação de Feira de Santana, através de decreto do prefeito Colbert Martins Filho publicado em edição extraordinária do Diário Oficial do Município.

A vereadora foi reeleita com mais de 3 mil votos. A nomeação de Eremita vem após os rumores de que ela estaria formalizando a adesão ao candidato a prefeito pelo PT, deputado federal Zé Neto, no bojo do clima de adesões políticas e eleitorais de diversos nomes da base ronaldista nos últimos dias ao candidato petista.

O caso de Eremita envolve diretamente a adesão do radialista político Carlos Geilson, ex-candidato a prefeito pelo Podemos, e a possibilidade dele assumir uma vaga na Assembleia Legislativa como parte do acordo. A vaga da qual Geilson é suplente pertence ao PSDB partido pelo qual o radialista foi candidato a deputado e Eremita é a presidente local.

Hoje pela manhã, em edição extraordinária, o Diário Oficial publicou o decreto do prefeito exonerando Justiniano França do cargo e nomeando Eremita.