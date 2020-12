Jean Marques, Feira perde uma figura alegre e generosa

Faleceu nesta triste manhã de 03/12 o ator, produtor, diretor e performer Jean Marques. A cidade perde um artista de tamanho imensurável, a família e os amigos perdem uma figura alegre e generosa.

Jean era um jovem de 36 anos, inquieto e criativo, que mesmo em seus últimos dias não deixou de pensar nas crianças de seu bairro. Sempre inventivo, criou vários eventos que pretendiam chamar a atenção das pessoas para a situação das comunidades periféricas, bem como dos moradores de rua.

Dagmar e Madame Scargot, duas de suas personagens, desfilaram por diversos palcos, dentro e fora de Feira. Lembro quando fui assistir uma homenagem a Lili Bolero, protagonizada por Jean, no palco da Cúpula do Som… era um artista sensacional!

As festas de Feira começavam de verdade quando Jean “brotava”, até porque ele era a própria festa! Sempre sorridente e falante, mexia com as pessoas com a irreverência que se tornou uma marca registrada, conhecesse ele ou não.

Desejo que a nossa cidade aprenda a cuidar melhor de seus artistas! Nesses últimos meses Jean contou com a ajuda de amigos para conseguir sobreviver à pandemia, que tirou dos palcos todos os agentes culturais da cidade. Mesmo assim, Jean atuava como membro do Fórum Permanente de Cultura, fazendo parte inclusive do comitê gestor da Lei Aldir Blanc, representando a cadeira de Culturas LGBTQI+.

Que a sua vida sirva de lição de generosidade, criatividade e inquietude! Mudar o mundo vai ser mais difícil sem você aqui Jean.