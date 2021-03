Após os meses de exaustivo trabalho para a regulamentação e implantação da Lei Aldir Blanc aqui em Feira de Santana, finalmente os fazedores e fazedoras de cultura estão colocando em prática seus projetos.

Homens e mulheres de todos os cantos desse território colocaram pra fora os meses de confinamento de suas produções. Sim, os artistas de Feira estiveram numa vala durante muitos meses, mais tempo do que poderia ser dignamente suportável. A nós, membros do Fórum Permanente de Cultura, não paravam de chegar relatos de nossa comunidade…

Gente da luta e da labuta, que sempre fez a cultura e a economia da cidade girar, gente nossa que sustentava a família com o dinheiro suado da indústria do entretenimento, sem direitos nem segurança, mas com a vontade de ver a cultura continuar desempenhando o seu papel salvador.

Vários dos nossos se foram e aproveito para abrir parênteses, chaves e colchetes para um lutador que abriu mão de seu direito a participação nesses editais para compor o comitê gestor da Lei Aldir Blanc em nossa cidade, mas morreu antes de ver o trabalho sendo concretizado. O ator, produtor, performer (e meu amigo querido) Jean Marques partiu para outro plano, deixando uma lição de solidariedade e compromisso com a arte. Viveu seus últimos dias com dificuldade, graças a realidade perversa a que fomos submetidos, mas encontrou em seus pares o apoio e o carinho que seu espírito livre atraía. Saudades imensas.

Mas como as sementes bem plantadas não se perdem, hoje vemos as redes sociais repletas de lives, ações, roteiros, imagens… nossa! Olha quanta arte guardada esse povo tinha! Aliás, guardada não, aprisionada! Essa gente da terra de Lucas tá fazendo bonito mais uma vez na produção cultural e muita coisa está acontecendo de novo em nossa cidade!

Sairemos bem dessa pandemia? Não sei. Não sei mesmo!!! Mas por enquanto, a arte continua salvando nossos dias.