Hoje quero falar com todas as pessoas, mas quero atingir diretamente o coração das mulheres. Veja bem, por mais que pareça o contrário, nós mulheres saímos fortalecidas desse ano.

Enquanto a outra metade sofreu com o famigerado “home office”, nós apenas adaptamos metade do nosso trabalho.

As violências (que sempre existiram) foram escancaradas, as máscaras caíram e o mundo viu que de fato ainda é extremamente machista. Tá tudo aí em cima da mesa, como as passas da ceia: há quem goste.

Neste 31 de dezembro, encerro 2020 já sentindo o aroma suave do porvir, de uma revolução que acontecerá. Será feminista e negra. Nos cabe agora adquirir mais fortalecimento e preparo emocional. Exercitar a empatia, a união e a sororidade, sermos umas pelas outras, subir e puxar a próxima pra cima também!

A nossa natureza é de água, é de rio… e rio quando se junta… sai de baixo!

Tenhamos um 2021 de grandes realizações!

foto: cachoeira do Ferro Doido/wikipedia