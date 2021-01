Serra Talhada e Feira de Santana

meu xodó com pernambuco é muito antigo e isso contribuiu pra sair da br-116, tomar a estrada de macururé, atravessar o rio pra ir pernoitar em serra talhada e conhecer melhor essa cidade tão importante para o nordeste que valha-me deus e todos os santos….!

feira de santana por exemplo, deve muito a esta terra. pernambucanos daí construíram a feira de hoje. o bairro da chácara são cosme, perto do centro da cidade foram os “do norte” que ocuparam.figuras de proeminência social e empresarial com origens serratalhadenses ainda pontuam na vida “princesa do sertão”.

depois do ano passado, 2020, a impressão é que já faz tanto tempo que essas fotos foram feitas…e não faz nem uma década…rs

são caminhos da bahia para o rio grande do norte, e vice-versa. arquivos de viagem. #tbt