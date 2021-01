Cortem a cabeça do rei!

O governante que recebe o poder de fazer política e não se movimenta tem que ser deposto do cargo. Essa lógica, política e filosófica nos atravessa há séculos. O perverso, medíocre e miserável de alma tem que retornar para a insignificância da sua existência.

O Brasil não merece um presidente como Bolsonaro. Mas há explicações, a herança do pensamento colonial, escravocrata e racista são algumas das razões que o levou ao cargo. As redes sociais nos mostram que a comunicação pode ser algo imediato, fácil, prático, mas a inércia das decisões políticas leva o povo a experimentar o desespero da morte coletiva. E o poço pode ser mais fundo do que parece. As notícias de ontem, nos mostravam isso:

– O Ministro da saúde disse que: “ A vacina vai chegar no dia D, na hora H”.

Alguém sabe que dia é esse?

Enquanto isso em Manaus câmaras frigoríficas voltarão a ser instaladas em cemitério. Quantos mais precisarão morrer?

– O Diretor responsável pelo ENEM morreu de coronavírus, no meio do clamor da população para adiar a data. Manter a data do exame no meio deste caos é crime contra a humanidade. A morte desse diretor foi didática.

– O Banco do Brasil vai fechar 112 agências e já colocou em prática um plano de demissão voluntária.

– A empresa Ford anunciou que vai embora do Brasil.

O Caos está instalado e salve-se quem puder, use máscara, mantenha distância (Manter distância) nunca significou tanta segurança como agora.

O Ministro da saúde no auge da sua ignorância e prepotência falou em uma entrevista, em rede nacional que: “a vacina chegará no dia D, na hora H.” ignorando mais de 200 mil vidas perdidas, parece tripudiar sobre os corpos dos mortos que foram sepultados silenciosamente, corpos sepultados em silêncio, digo silêncio porque mortos por coronavírus não puderam e não tiveram o ritual de velar o corpo como de costume aqui no Brasil, digo sepultados em silêncio porque muitos familiares e amigos não puderam olhar o seu morto para encerrar um ciclo antes de sepultar. Portanto, todas essas pessoas que foram enterradas em silêncio pedem que as vozes dos que ficaram ecoe por providências, por vacinas. O Brasil já está produzindo vacinas. O Instituto Butantan, já mostrou a eficácia da vacina coronaVac e o governo Bolsonaro acompanhado de seu ministro atrapalhado, estúpido, arrogante, prepotente, e de negligência criminosa nos provam a incapacidade de estabelecer datas, planos e metas urgentes de vacinação.

Eles não conseguem resolver e atrapalham os governadores que querem salvar vidas.

Os mortos pedem que as vozes dos que ficaram gritem por socorro e exijam a solução para preservar a vida dos que ficaram. É necessário que todos tomem a vacina, pois isso faz parte do nosso contrato político social enquanto sociedade para que o bem comum se estabeleça.

Eis aqui a voz de mortos que foram enterrados em silêncio e de uma sobrevivente.