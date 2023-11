Ana da Maniçoba comemora os 60 anos do seu primeiro restaurante

É transbordando amor, alegria, orgulho e felicidade que escrevo esse texto.

Ana Beirão, Ana da Maniçoba é um ser de luz que pisa sobre a Terra. Como diz Oydema Ferreira: “ela é um anjo bom, a verdadeira pérola Negra, uma Joia Rara. Que já ajudou milhares de pessoas” e eu tenho a honra, o orgulho, o privilégio de ter como avó.

Em novembro, mês da consciência negra, ela celebra mais uma primavera 85 anos no dia 24/11/2023, e dia 18/11/2023, o seu primeiro restaurante completou 60 anos, essa marca temporal foi conquistada com muito trabalho honesto, dignidade, afeto, e fartura de amor, cuidado e resiliência pelo que faz.

Para alcançar a longevidade de 60 anos em um ramo de comércio neste país tem que ser muito competente, honesta, humilde, verdadeira e Justa. Todas as qualidades que ela tem. E sempre costuma agradecer a todas e todos os clientes, amigos e familiares que a ajudaram a conquistar essa marca temporal.

Se eu escrevesse todas as palavras que conheço sobre felicidade suprema não seriam suficientes para expressar o sublime sentimento de amor, gratidão e orgulho que estamos sentindo pela vida e trajetória de nossa avó. Obrigada, por tudo vovó, por ser amor, exemplo, afeto, solidariedade, Justiça, sabedoria e resiliência. Sábado, dia 18, estávamos no seu 1° Restaurante, desfrutando do maior patrimônio que ela pode nos proporcionar “O AMOR ” viva Ana da Maniçoba, seu legado e o exemplo da sua história de vida.