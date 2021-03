Falta é uma religião virada no Satanás da desgraça

Acordei procurando uma religião pra eu entrar. Tou precisando. Daqui desse mato do feissibuque não sai coelho. Cansei dessa religião também. Na tal Primavera Árabe as redes sociais chamavam o povo pra ir pra as ruas picar-lhe a desgraça e derrubar governo. Aqui a gente só faz desabafo e vai dormir.

Aí, agora eu tou querendo uma religião. Mas não quero uma religião boa, não. Negócio de Luz, Paz, Evolução, Caridade, de jeito nenhum. Por isso eu tou procurando uma religião capaz de fazer o Mal ao próximo. De matar gente, quebrar a perna de gente, fazer bater o carro, derrubar o avião do presidente. Se souber de uma assim, me avisa no inbox.

Eu saí da Igreja Católica quando descobri que os patrões de meu pai que sacaneavam ele poderiam ir pro céu também. É só se arrepender que pode ir pro céu. Percebi que eles saíam ganhando duas vezes. Aqui e lá. Perigava até eu nem ir, se não perdoasse meus inimigos. Mas até Hitler, se se arrepender pode ir pro céu. Vou querer um negócio desses? Deus que me livre de ir pro céu!

Depois andei pelo candomblé. Não serve também não. Muito axé, muita luz, muita ancestralidade. Mas o principal eu não vi: uns trabalho pra matar o filho de Bolsonaro, derrubar o avião de Temer, infartar Maia, aquele porco landraste da desgraça! O Candomblé é lindo! Um bocado de Orixá dançando com roupa de rei, soldado, guerreira, caçador! Lindo!! Mas não é isso que eu quero não. Orixá ficou trezentos anos vendo branco chegar na África, picar-lhe a porra e trazer neguinho escravizado pra cá. Se não serve pra fazer justiça no aqui e agora da vida, então eu fico com Jesus mesmo. Aquele dali é um good vibes. Hippie todo! Pode bater na cara, pregar na cruz, bater até matar e ele tá lá: “Perdoa Pai, pois não sabem o que fazem!!”. Eu aguento com um homi desses??? Como é que eu vou ter fé num homem que me manda perdoar meus inimigos e amar quem me persegue??? Eu mesmo não. Quero um Deus ruim, mau, vingativo, capaz de detonar a desgraça toda!!Nesse ponto, eu sou tipo a mulher de Jó: “amaldiçoa teu Deus e morre”.

Minha fé é uma fé desesperada. De quem quer as coisas aqui e agora. Porque depois a gente morre e vira merda que nem todo mundo. Farinha pouca meu pirão primeiro.

Tem a Umbanda. Perda de tempo total. É pra se cuidar, pra evoluir, pra buscar a luz. Luz eu já tenho da Coelba, que anda cara que nem a desgraça. Se eu quiser me cuidar, tem a porra da Psicanálise, que parece religião mas não é, porque não precisa ter fé. Basta entender. Tem ioga, meditação, acupuntura, a porra toda! Pacote completo!!O Neoliberalismo é um saco de espiritualidades e autocuidados. Quero nada disso não!

Quero uma religião! Que o pessoal chegue e diga assim “olhe, eu vou lhe dar esse satanás aqui, numa garrafinha, num pote, numa coisa assim. Aí você leva, dá comida, dá sangue, dá a desgraça toda! Quando ele tiver parrudo, já, gordinho, aí você pode ixtumar que nem um pitbul. Pra ir lá e dexxxtruir a vida do burguês filho da puta, matar o dono da Havan, dar de voadora na cara de Sérgio Moro, fazer o filho de BOLSONARO ser filmado dando o cu no meio da rua, matar o presidente, esse tipo de coisa!!” .Uma religião baixa, primitiva, sem ética nenhuma! Se eu quiser entender de Ética, vou ler Aristóteles! Se for pra fazer o Bem, vou no centro Kardecista dar cesta básica pra faminto e me sentir caridoso no fim do dia! Quero nada disso!

Outro dia, tá uma mãe de santo do Rio, chorando num vídeo, que os crentes quebraram tudo na casa dela! Até fogo o pastor mandou botar nos panos, nas palhas. Quebrou tudo! Ela devia de ter vergonha na cara dela. Desgraça de tanto Exu não serve de nada? Só pra dançar e se amostrar nas festas e encher o cu de cachaça e ir embora?? Quéta!!! Cadê que o Exu vai lá e emborca o carro do pastor e quebra o pescoço dele??? Se é pra ter uma religião que não me defende nem de quem vem quebrar minhas quartinhas, é melhor ficar logo ateu, que eu sei que tou desamparado mesmo e só posso contar comigo.

É isso! O que falta é uma religião assim, virada no satanás da desgraça. Se tiver me avisem! Tenho problema nenhum em fazer pacto com o diabo não! O diabo já governa esse país faz uns dois anos. E quem tá no inferno é pra se queimar!