A Prefeitura de Feira de Santana, por meio da Secretaria de Saúde, intensificou a realização de exames para diagnóstico da Covid-19 no distrito de Humildes. A ação teve início no último domingo, 13, e segue até o dia 20 na policlínica do distrito.

O objetivo é assegurar o acesso ao exame com segurança e facilidade para a população que mora na região. Até o momento, 136 pessoas foram submetidas ao exame PCR e aguardam o Lacen (Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia) divulgar o resultado.

Humildes é o distrito com maior número de casos da Covid-19 em Feira de Santana. Já são 450 pessoas que testaram positivo para a doença desde o início da pandemia.

Quem apresentar sintomas gripais ou da Covid-19 deve se dirigir à policlínica, onde será avaliada e notificada. A coleta das amostras para o PCR está sendo feita das 7h às 13h.

O período de sintomas é o que determina se será feito PCR – exame com amostra de secreções respiratórias retiradas do nariz ou garganta. Caso tenha indicação para teste rápido, o profissional de saúde irá realizar de imediato.

Todas as orientações para isolamento domiciliar, cuidados respiratórios e entre outros estão sendo prestadas na própria unidade.