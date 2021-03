Sobre os nefastos horários de pico

Tem umas coisas hoje em dia que precisam ser modificadas em cidades e uma delas são os horários de picos.

Quase todo mundo começa a trabalhar oito horas da manhã e termina às seis horas da tarde e isto faz que antes das oito e depois das dezoito haja concentrações de movimentações enormes de pessoas nos ônibus, metrôs e trens, principalmente nas grandes cidades, fazendo com que haja as famosas horas de picos.

Assim, nestes horários nem os metrôs resolvem mais estes problema nas grandes cidades, porque transitam superlotados.

Por que as nossas prefeituras, nossos poderes públicos, não modificam estes horários, por exemplo, ao invés da entrada as oito, eles sejam das sete às nove horas da manhã ou alternativa que melhor convier e à tarde seria das cinco às sete da noite?

Se ao invés de um único horário de entradas nos trabalhos, às oito horas, tivéssemos três, 7, 8 e 9, as concentrações seriam três vezes menores e assim, todos os sistemas que já existem hoje, metrôs, ônibus, já seriam mais adequados e isto faria com que a transmissão de doenças infecto-contagiosas e os custos de manutenção de nossas cidades, com cada vez mais viadutos e o conforto de nossos cidadãos seria melhores.

Por que todo mundo tem que entrar no trabalho às oito horas: comércio, indústria, serviços? Isto é apenas uma opinião de um leigo, que nem conhece direito as leis que regem esta movimentação do trabalho, mas achamos que deveriam, ao menos, serem testadas.

Como não temos acesso às prefeituras, autoridades fazemos esta sugestão através dos meios de comunicação. Assim, todo o sistema viário de nossa cidade teria uma modificação de seus picos, que seriam bem menos intensos que os de hoje. Não adianta fazer lockdown de noite e soltar este mundo de gente que quer trabalhar nos ônibus de manhã se amontoando.

Um outro aspecto bem positivo desta mudança seria a diminuição de carros em nossas vias urbanas nestes horários, de manhã e de tarde.

Isto que estamos propondo não resolve, mas ameniza o problema.

Obrigado pela atenção.