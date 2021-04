Nascer Vinicius

Meu exemplar da Antologia Poética, de Vinicius de Moraes, leva o número 3955. Isto quer dizer muito. Isto é, editava-se mais poesia então. O ano: 1960. Bons tempos aqueles. Quem quer que tenha vivido (e lido) aquela época, sabe bem o que significava aquele série de antologias publicadas pela Editora do Autor. Drummond, Bandeira, Cabral, Cecília Meireles, Cassiano Ricardo e uns poucos mais, além de Vinicius – ou seja, a nata da poesia brasileira daquela quadra – chegavam às principais livrarias. Vendia-se aos milhares. Vinicius, 47 anos, era um dos mais novos. Os grandes poetas do país tornavam-se amplamente lidos ainda em vida.

Quanto a isso de vida, Vinicius teve duas. Uma, do poeta; a outra, do letrista de música. Alguns de nós, leitores mais severos, aplaudíramos aquela “pequena” abordagem do poeta às coisas do mundo. Mal não fazia à arte poética esse achegamento à da música popular, sobre enobrecer esta última. Mas o que ocorreu é que o “poetinha” foi gostando da novidade. A certa altura mesmo – sua fama nos píncaros –, éramos forçados a lembrar à legião dos seus admiradores via música que Vinicius era, antes de tudo, o grande poeta Vinicius de Moraes e não apenas (esse “apenas” deveria levar aspas, talvez) o letrista.

E foi então que – entenda-se um barulho desses – o poeta começou a perder pontos como poeta. Incluo-me entre seus, de momento, desadmiradores. Não que Vinicius tenha parado de escrever poesia ou piorado ou coisa assim. Modas mesmo de admiradores. A época era dada a tais extremismos.

Meu exemplar é o da terceira edição. Adquiri-o em 1963. Uma centena de páginas tem versos sublinhados e sinais de espanto e admiração ( ! ).

A voz morna da retardosa rosa

Mornfuld and Beátrix

Obstétrix

Poésia.

é um exemplo. O poeta era diplomata em Londres, sabia o que era a sonoridade das palavras e o gozo que se podia tirar disso.

Impassévido devorador das esterlúridas?

assim como:

Tudo ficava restful and worm… – o siiiiiiii

Lvo da Locomotiva – leit-motiv – locomovendo-se

estavam também ali, naquele A última elegia (V). Esses experimentalismos com a linguagem Vinicius os fará ainda ao longo do tempo. Mas não foi aí que fez ancorar seu grande nome. O nome do poeta se fez no carinho pelo ser humano. É uma bela dúzia de poemas antológicos que o vai transformar, ao lado de Castro Alves, no nosso poeta mais querido. Drummond, circunspecto “irmão” mais velho, confessou um dia: “Pudesse nascer outra vez, me espelharia em Vinicius.” Se não disse exatamente assim, foi este o espírito da frase. E presumo que Drummond se referia mesmo era ao lado boêmio do “poetinha”. E não estava certo?

Mas, que não fosse!

E então, como não ver a beleza, a malícia e a verve de tantos daqueles seus sonetos? Ah, os sonetos de Vinicius! Quem, hoje, entre uma cervejinha e outra, não os recita? Exemplos? Do Soneto da Intimidade, este final:

E quando por acaso uma mijada ferve /

Seguida de um olhar não sem malícia e verve

Nós todos, animais, sem comoção nenhuma

Mijamos em comum numa festa de espuma.

– do Soneto da Fidelidade, esta joia:

Mas que seja infinito enquanto dure.

– do Soneto da Separação, a joia das joias:

De repente, não mais que de repente.

Meu exemplar, lido em 1963 – eu, 19 anos, preparando-me para um vestibular – também está bem grifado em O dia da criação (“porque hoje é sábado”) e mais dois poemas bem típicos: A rosa de Hiroshima e A bomba atômica. Deste último, esta estrofe fulminante e seus dois soberbos versos finais:

Pomba tonta, bomba atômica

Tristeza, consolação

Flor puríssima do urânio

Desabrochado no chão

Da cor pálida do hélium

E odor de radium fatal

Loelia mineral carnívora

Radiosa rosa radical.

Vi Vinicius duas vezes. No show Opinião, em 1966, no Rio, e em sua casa de Itapoã, anos mais tarde. Na primeira, ele já aparecia com um copo de uísque na mão. Na última, famoso pelos homéricos pileques auferidos, apertou-me a mão com aquele seu jeito de ternura e calor, e pensei em Drummond: “Ah, nascer Vinicius!”