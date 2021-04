O ‘Russo’ e o Tanque da Matinha

A coluna do jornal ‘A Tarde’, aquela de nome tenebroso, ‘O Carrasco‘, despertou-me curiosidade: por duas vezes, em menos de um mês (a coluna sai às segundas-feiras) ela se referiu a um ‘Russo’ que estaria dando as cartas em gabinetes do poder público em Feira de Santana.

O ‘Russo’, insinua a coluna, seria o novo ás na intermediação entre o privado e o público na cidade. Licitações ou PPPs como a das lâmpadas LED, que a coluna chama “da luz”, estão as digitais do ‘Russo’, o grande operador de bastidores.

Quem é esse ‘Russo’? O colunista brinca com as palavras, dando a pista para o nome verdadeiro: não é Gagarin…

Sobre o Tanque da Matinha – a comunidade do distrito rural vem pedindo a limpeza à Prefeitura Municipal. O tanque é história do lugar que foi ocupado por famílias quilombolas fugidas da fazenda Candeal. As chuvas chegaram, o tanque está cheio e a limpeza não foi feita. Associações da comunidade pedem também o reflorestamento em torno do tanque. As associações querem ter a oportunidade de fazer esse pedido pessoalmente ao Prefeito de Feira.Já pediram audiência e não obtiveram resposta..

Se envolvesse muitos recursos, o ‘Russo’ podia resolver isso…