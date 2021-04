Deixem o Correios sobreviver

A História se repete primeiro como tragédia e em seguida como farsa, cada qual temos o nosso Napoleão.

Na década de 80 o Brasil importou essa mania de privatizar, se você dar uma pesquisada na internet vai encontrar um livrinho bem pequeno em tamanho, mas gigante em apontar as mazelas da privatização, o nome é bem sugestivo: Brasil Privatizado, autor Aloisio Biondi. Observe que nem estou mencionando o recém Privataria Tucana.

Faço este libelo introdutório para comentar o ataque covarde aos Correios, ataque que pretende entregar ao Capital, uma empresa altamente lucrativa. Você pode me chamar de idealista, estatista, comunista, o que for, depois de tudo pare e leia com atenção o que estou digitando, e tentando usar o bom senso, gostaria de que você também assim o fizesse.

Quando você ouve a palavra Correios, de imediato acende em sua mente um cara gritando Correioooo, com algumas correspondências a serem entregues. Em tempos de comunicação digital via redes sociais, você acha que alguém vai ter interesse em entregar cartas? Não se engane, estamos em época de comércio online e o global comércio de encomendas. Você com certeza, deve ter comprado algo nos últimos trinta dias pela internet, compare com o que você comprava há cinco anos atrás. Sim, estou falando do comércio eletrônico, as compras via internet, hoje não se compra apenas eletrônicos, mas auto peças, utensílios domésticos e toda sorte de itens.

Para que se tenha uma ideia, o comércio eletrônico deve movimentar em 2021, em todo planeta, cerca de US$ 5 trilhões e abocanhar quase 20% de tudo que compra e vende no mundo. Assim a cada 100 dólares negociados, 20 serão entregues como encomenda.

Este movimento crescerá 45% nos próximos dois anos, daí a pressa em privatizar nossa empresa.

A China, de novo ela, deve movimentar 52% deste setor, veja o gráfico a seguir e os próximos anos vindouros.

Para não dizer que estou apenas falando da gigante China, vamos lá, A Coreia do Sul vai vender nessa modalidade 30%, os EUA 21% e países europeus 13%. Entendeu agora qual o objetivo?

Ah jura que você ainda está afirmando que os Correios dão prejuízo? pois vai agora no site da empresa e verifique que em 2019 o lucro foi de 102 milhões de reais. Então? Ah você vai dizer agora que países ricos, inclusive os que mencionei o serviço postal é privatizado. Nanananinanaão, tudo público e sem chances de privatizar, inclusive nos EUA, apenas aqui que temos uma classe política entreguista, que nem se discute este tipo de venda.

Em 2019, 45,5% do lucro dos Correios vieram das encomendas e existe uma expectativa de que o lucro em 2020 seja o maior da série histórica, podendo chegar a R$1 bi.

Em tempos de pandemia, mais vendas pelo e-commerce e mais encomendas pelos correios. E tudo isso sendo entregue pela maior empresa de logística do país, com acesso a todos os rincões deste Brasil varonil.

Em política a bandeira é verde e amarelo, mas em economia, todas as cores inclusive o vermelho do comunismo chinês.

Concluindo, em tempos de encurtamento do espaço, as vendas pela internet vieram para ficar, os jovens consumidores já são fidelizados neste modal e uma empresa com a capilaridade dos Correios, com acesso a todas as cidades do Brasil, é um prato feito a ser degustado pelo Capital Entreguista e dentro de cinco anos será exibido o troféu da competência do setor privado de forma mentirosa.

Deixem o Correio sobreviver.

foto: fachada da sede do Correios no centro de Feira de Santana