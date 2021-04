Apesar de convite de Paulão, Tergilene não vai à Câmara nesta quinta (29)

Apesar do convite do vereador Paulão do Caldeirão (PSC) na terça-feira, Elias Tergilene, empresário responsável pelo consórcio que administra o ‘Shopping Popular’, não compareceu à sessão da Câmara Municipal nesta quinta-feira. Segundo portal Acorda Cidade, o empresário estaria em viagem e ir à Casa da Cidadania na próxima quinta (6).

Alvo de críticas, Tergilene iria hoje prestar esclarecimentos acerca da situação dos lojistas do entreposto, bem como sobre a suposta ameaça de fechamento do Feiraguay. Em dezembro de 2020, a casa aprovou por unanimidade uma moção de repúdio contra o empresário, que havia expulsado o vereador Luiz da Feira (PROS) de uma reunião com camelôs.

Na última vez que compareceu à Câmara, em 2019, o empresário chamou a audiência de “palhaçada” foi acusado por camelôs e vereadores de agir com “cinismo e arrogância”.

Vereadores também estudam a abertura de uma CPI para investigar a Parceria Público Privada (PPP) entre a Prefeitura de Feira e a empresa que administra o Shopping Popular.